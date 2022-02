Khởi tố, tạm giam nam thanh niên sát hại mẹ ruột vì bị la mắng

Ngày 7/2, theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Chau Đươnl (23 tuổi, trú tại tổ 2, ấp Bà Đen, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Chau Đươnl khai nhận trong thời gian sinh sống chung nhà cùng mẹ ruột là bà Nèang B. (43 tuổi, tại tổ 7, ấp Phú Cường, xã An Nông, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Đươnl) thường xuyên bị mẹ la mắng vì cho rằng Đươnl không lo làm ăn mà tụ tập ăn chơi, nên 2 mẹ con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.