Khởi tố tài xế say xỉn lái Ford Ranger Raptor tông chết 3 người

Cơ quan Công an quận Ngũ Hành Sơn (Công an Đà Nẵng) đã khởi tố tài xế say xỉn, điều khiển xe bán tải Ford Ranger Raptor gây tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ.

Ngày 8/1, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Công an Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trương Vạn Nhật (27 tuổi, trú huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) về hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tài xế xe bán tải Trương Vạn Nhật tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp). Theo tìm hiểu, Trương Vạn Nhật bị khởi tố theo khoản 3 Điều 260 của bộ luật Hình sự với khung hình phạt tù từ 7-15 năm tù. Trước đó, công an đã bắt khẩn cấp Nhật - người điều khiển xe Ford Ranger Raptor gây tai nạn khiến 3 người tử vong vào ngày 16/12/2022. Tại cơ quan công an, Nhật có thái độ ngoan cố, không thành khẩn khai báo. Kiểm tra nồng độ cồn cho kết quả 1,288 miligam/lít khí thở. Trương Vạn Nhật có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích (chịu án phạt tù 6 tháng và chấp hành xong vào tháng 9/2021). Xe bán tải Ford Ranger Raptor do Nhật điều khiển gây ra tai nạn (Ảnh: Hoài Sơn).