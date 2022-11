Khởi tố tài xế phóng xe chở theo cảnh sát trên nắp capo

Thông tin từ Công an thành phố Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 2 tháng đối với Vũ Ngọc Lâm (36 tuổi), trú xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, về tội "Chống người thi hành công vụ" theo quy định tại khoản 1, điều 330 Bộ luật Hình sự.

Hình ảnh chiếc xe do Vũ Ngọc Lâm điều khiển đang chở theo một cảnh sát trên nắp capo (Ảnh: CTV)