Khởi tố tài xế ô tô tông liên hoàn 17 xe máy ở Hà Nội

Ngày 15/4, trả lời VTC News, lãnh đạo Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận vừa khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với lái xe ô tô tông 17 xe máy ở ngã tư Võ Chí Công - Xuân La về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Ông Hoàng Ngọc Vĩnh tại cơ quan công an.