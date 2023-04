Khởi tố tài xế ô tô driff trước Nhà hát lớn Hà Nội

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 17/4, Công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Nissan do Nguyễn Ngọc Thắng điều khiển tốc độ cao, rú ga, “drift xe” nhiều vòng quanh bùng binh tại trước Nhà hát lớn Hà Nội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn cho người tham gia giao thông.