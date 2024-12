Khởi tố tài xế ô tô đánh người trước cổng Bệnh viện Từ Dũ

Quách Minh Nhựt bị Công an Quận 1, TP.HCM khởi tố, bắt giam do khi hành hung ông T.T.T. trước cổng Bệnh viện Từ Dũ. Cơ quan CSĐT Công an Quận 1, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 2 tháng Quách Minh Nhựt (33 tuổi, ngụ Quận 6) về tội Cố ý gây thương tích. Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND Quận 1 phê chuẩn. Quách Minh Nhựt tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp) Thông tin ban đầu, khoảng 13h40 ngày 14/12/2024, ông T.T.T. (50 tuổi, ngụ Quận 1) lái xe máy chở con đi học, lưu thông trên đường Cống Quỳnh theo hướng từ Phạm Viết Chánh đến Nguyễn Thị Minh Khai. Khi đến trước cổng Bệnh viện Từ Dũ, ông T. thấy ô tô do Quách Minh Nhựt cầm lái đang di chuyển chậm trong làn đường dành cho xe máy, gây cản trở giao thông. Tại giao lộ Cống Quỳnh - Nguyễn Thị Minh Khai, tín hiệu đèn giao thông chuyển sang đỏ, ông T. dừng chờ đèn tín hiệu. Khi đèn xanh bật, ông T. yêu cầu Nhựt lái ô tô rời khỏi làn xe máy để nhường đường. Tuy nhiên, Nhựt bất ngờ mở cửa xe, tiến về phía ông T. và dùng tay đánh mạnh vào mặt, đầu và sau gáy ông T., khiến mũ bảo hiểm của ông rơi xuống đường. Nhựt sau đó tiếp tục dùng tay đánh vào mặt ông T. Hai người phụ nữ đi cùng ô tô với Nhựt đã xuống can ngăn và đưa Nhựt trở lại xe trước khi rời khỏi hiện trường. Bị choáng sau vụ việc, ông T. đã nhờ người đi đường báo Công an phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1. Công an phường nhanh chóng lập hồ sơ và chuyển vụ việc lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1 để thụ lý. Đến ngày 16/12, Công an Quận 1 đã mời Quách Minh Nhựt đến làm việc để làm rõ hành vi vi phạm. Hoàng Thọ