Khởi tố tài xế lái xe Mercedes tông chết người ở Bình Thuận

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận hôm nay (17/5) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phạm Văn Nam (trú huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về tội Giết người.



Ông Nam là người điều khiển xe Mercedes tông 1 người chết do mâu thuẫn tại khu vực bờ kè đường Phạm Văn Đồng (phường Bình Hưng, TP Phan Thiết) vào rạng sáng 12/5 vừa qua.



Liên quan đến vụ việc, qua trích xuất camera, cơ quan điều tra xác định, trước khi ông Nam tông chết 1 người đã bị nhiều đối tượng vây đánh, do đó ông Nam và bạn là X. được đưa đi giám định thương tật hôm 14/5, để có cơ sở xử lý những người liên quan.

Bị can Phạm Văn Nam thời điểm ra đầu thú. Ảnh: Công an cung cấp Ban đầu xác định, ông Nam bị xây xát ở tay, bầm tím mắt và sưng tấy vùng đầu. Còn bạn ông Nam bị xây sát ở tay, xưng tấy vùng đầu và gáy cổ.



Cơ quan điều tra cũng đã triệu tập một số người liên quan để lấy lời khai, trích xuất camera an ninh tại các quán ăn trên đường Phạm Văn Đồng phục vụ công tác điều tra.



Như VietNamNet đưa tin, khoảng 0h15 sáng 12/5, xuất phát từ mâu thuẫn suýt va chạm giao thông trên đường Phạm Văn Đồng, TP Phan Thiết, nhóm của Hà Xuân H. (43 tuổi, trú TP Phan Thiết) đi xe máy đuổi theo và vây đánh tới tấp ông Nam cùng bạn.



Sau đó, khi ông Nam thoát được lên xe thì nhóm H. tiếp tục dùng ly, xô ném vào xe. Bực tức, ông Nam đã điều khiển xe lao nhiều vòng tông vào nhóm H., khiến H. tử vong do bị cán qua người.



Toàn bộ sự việc được camera an ninh và một số người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội. Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đ.P Sau vụ việc, ông Nam điều khiển xe về TP.HCM và nửa ngày sau đến trụ sở Công an tỉnh Bình Thuận đầu thú, khai nhận hành vi. Qua khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định nạn nhân Hà Xuân H. tử vong do thủng phổi, mất nhiều máu. Về chiếc xe Mercedes mang BKS 30F-168.65, do ông Nam điều khiển gây án đã bị tạm giữ sau khi hoàn tất khám nghiệm. Qua trích xuất dữ liệu, cơ quan điều tra xác định chiếc xe trên được sản xuất năm 2018, do ông N.Đ.T. ở phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội đăng ký là chủ phương tiện.