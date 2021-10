Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến diễn viên Vu Nguyệt Tiên tử vong

Vu Nguyệt Tiên qua đời vào ngày 9/8 sau vụ tai nạn giao thông ở Nội Mông. Theo báo cáo của cảnh sát, xe chở nữ nghệ sĩ đã chạy quá tốc độ và va chạm với hai con lạc đà trên đường. Vu Nguyệt Tiên tử vong tại chỗ, 3 người thuộc nhân viên đoàn phim bị thương. Tang lễ của cô được tổ chức vào ngày 13/8.

Vu Nguyệt Tiên sinh năm 1971. Cô tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương, là diễn viên tài năng của showbiz Hoa ngữ. Các tác phẩm nổi tiếng của Vu Nguyệt Tiên có thể kể đến Thủy Hử, Tây Du Ký Hậu Truyện, Love Stories In The Countryside. Trong đó, vai diễn dài hơi của cô trong Love Stories In The Countryside qua 15 phần phim để lại dấu ấn khó quên với khán giả.