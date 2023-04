Khởi tố Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Văn Thành

Ngày 22/4, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Thành, nguyên Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều và ông Nguyễn Văn Bình, nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.