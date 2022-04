Khởi tố Phó Giám đốc công ty khai thác quặng trái phép ở Hà Giang

Ngày 25/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Hà Giang ra quyết định khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Lê Khả Châu (sinh năm 1979, trú tại tổ 14, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".​

Bị can Lê Khả Châu hiện là Phó Giám đốc Công ty TNHH Sơn Lâm, trụ sở tại phường Nguyễn Trãi (TP Hà Giang).