Khởi tố Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công Thương Trần Duy Đông

Hiện nay, Cục An ninh điều tra A09 Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan vụ án trên gồm: Trần Duy Đông, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công Thương bị bắt về tội Nhận hối lộ. Ông Đinh Tiến Dũng, Kế toán trưởng Công ty Xuyên Việt Oil và ông Nguyễn Tiến Long, Trưởng phòng kinh doanh Công ty Xuyên Việt Oil cùng bị bắt về tội Đưa hối lộ.

Tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Quý I/2024 do Bộ Công an tổ chức sáng 26/3, Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 11 bị can trong vụ án Công ty Xuyên Việt Oil.

Trong đó 2 bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".