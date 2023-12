Khởi tố nhóm thanh niên quay video 'bốc đầu' xe đăng TikTok câu view

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành xác định, đoạn video trên do Nguyễn Tuấn Thanh dùng điện thoại cá nhân quay, sau đó tự chỉnh sửa và ghép nhạc vào có nội dung quay cảnh Dương Hứa Hoàng Vân và N.V.G.K. (SN 2007, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) thực hiện hành vi bốc đầu xe tại đường Trường Chinh (Quốc lộ 51B) vào ngày 1/7, sau đó đăng lên mạng xã hội Tiktok bằng tài khoản cá nhân của Thanh.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành, hành vi bốc đầu xe mô tô của nhóm thanh niên tại các tuyến đường đông dân cư là hành vi nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, gây bất bình trong dư luận.

Lương Ý