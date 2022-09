Khởi tố nhóm thanh niên nổ súng làm náo loạn khu dân cư

Cơ quan Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 bị can gồm: Quách Hồng Thông (22 tuổi, ngụ khóm 1, phường 2, TP Trà Vinh), Từ Trí Hiếu (19 tuổi, ngụ khóm 1, phường 5, TP Trà Vinh), Lê Văn Thiện (18 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành). Đồng thời, cấm đi khỏi nơi cư trú 12 bị can có độ tuổi từ 14 - 18, trú tại huyện Châu Thành và TP Trà Vinh.

Tống đạt các quyết định đối với Thông, Thiện, Hiếu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước nên Thạch Hồng Ân (16 tuổi) rủ Hiếu cùng một số người khác đi tìm Võ Nguyên Đạt (16 tuổi) đánh, trả thù thì cả nhóm đồng ý.