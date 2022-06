Khởi tố nhóm người Mông Cổ trộm thẻ visa hàng tỷ đồng ở Hà Nội

Chiều 17/6, Viện KSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đối 7 người cùng mang quốc tịch Mông Cổ về các tội danh "Trộm cắp tài sản", "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

6 bị can phạm tội "Trộm cắp tài sản" gồm: Ganbold Uuganbaatar (38 tuổi), Amarsanaa Alimaa (35 tuổi), Batjargal Bat-Erdene (35 tuổi), Chimedbaljir Nyamsuren (35 tuổi), Yadamsuren Baatarsaikha (31 tuổi), Luvsandagva Vantumur (34 tuổi).

Riêng Luvsandagva Dalaimergen (35 tuổi) bị khởi tố tạm giam về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo quy định tại Điều 323, khoản 2 – Bộ luật Hình sự.