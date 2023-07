Khởi tố nhóm người lừa đảo hơn 100 tỷ đồng bằng cách bán sản phẩm trị nám giả

Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 16 bị can và lệnh tạm giam đối với 8 bị can là lãnh đạo và nhân viên Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh (số 110 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những người thuộc Công ty Khang Thịnh bị Công an huyện Thạch Hà khởi tố. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)