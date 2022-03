Khởi tố nhóm người cho vay nặng lãi hơn 200%/năm

Ngày 18/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Huyền (36 tuổi), K’Krang (57 tuổi), H’Dô (52 tuổi), cùng trú tại huyện Đắk G’long để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo thông tin ban đầu, vào đầu năm 2020, Huyền bắt đầu hoạt động cho vay tiền lãi suất cao từ 144%/1 năm đến 216%/1 năm, dưới hình thức ngắn hạn và dài hạn.