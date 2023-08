Khởi tố nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Sơn La

Ngày 18/8, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thế Anh (SN 1988, trú tại tiểu khu 19/8, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Phạm Thế Anh tại cơ quan Công an. (Ảnh: CACC)