Khởi tố người phụ nữ phóng hoả đốt xe máy khiến 6 người thương vong ở Hà Nội

Ngày 9/4, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can với Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Hủy hoại tài sản” trong vụ phóng hỏa khu nhà trọ khiến 6 người thương vong ở phường Phú Đô.

Tối 31/3, người dân phát hiện đám cháy tại căn nhà trọ 6 tầng ở ngõ 60, tổ 4, phường Phú Đô. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng điều 7 xe cứu hoả và triển khai lực lượng dập cháy, tổ chức cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nữ. Quá trình điều tra xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị Mai A. (SN 1997, ở xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì). Trước khi xảy ra vụ việc thương tâm, chị A. làm tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sotatek. Nạn nhân đang mang thai tháng thứ 2 và đang chuẩn bị tổ chức đám cưới.