Khởi tố người phụ nữ ở Quảng Ngãi dùng bằng giả để dự thi viên chức

Ngày 6/6, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh và tiến hành khám xét chỗ ở đối với Trần Thị Kiều Duyên (31 tuổi, trú xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) về hành vi Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố Trần Thị Kiều Duyên. (Ảnh: C.A)