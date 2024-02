Khởi tố người phụ nữ giật dây chuyền gần 200 triệu giữa chợ

Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) thông tin, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lẹ (sinh năm 1987, ngụ xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Bị can Nguyễn Thị Lẹ tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Vĩnh Long)