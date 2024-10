Khởi tố người mua bán hơn 800.000 dữ liệu cá nhân

Một người mua bán hơn 800.000 dữ liệu cá nhân của hơn 60.000 người dân tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh, thành trong cả nước đã bị khởi tố bắt giam. Ngày 17-10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan CSĐT tỉnh này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam NN, 23 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế về tội sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và đánh bạc. Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện hình ảnh CCCD/CMND, hộ chiếu, bằng lái xe… của nhiều người dân Tuyên Quang được rao bán trên mạng internet để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. NN cùng số lượng lớn dữ liệu cá nhân của người dân bị mua bán. Ảnh CA Các đối tượng sử dụng tài khoản facebook, telegram ảo để nhắn tin, liên lạc với người mua; dùng tiền ảo để giao dịch với nhau gây rất nhiều khó khăn cho công tác xác minh, truy vết. Qua xác minh, cảnh sát xác định NN là người tàng trữ, mua bán các dữ liệu cá nhân, theo đó đã phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ, thu giữ các phương tiện, thiết bị và dữ liệu có liên quan. Bước đầu xác định, người này đã mua bán hơn 800.000 dữ liệu cá nhân của hơn 60.000 người dân tại Tuyên Quang và các tỉnh, thành trong cả nước. Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định số tiền đối tượng thu được từ việc mua bán dữ liệu cá nhân đã sử dụng để đánh bạc trên mạng. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra theo quy định. Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân cần quản lý chặt chẽ dữ liệu cá nhân của bản thân, không cho mượn, thuê, mua bán giấy tờ cá nhân; không đăng tải hình ảnh CCCD, giấy phép lái xe, hộ chiếu… lên mạng xã hội. XUÂN NGUYỄN