Khởi tố người đàn ông trồng hơn 1.600 cây thuốc phiện ở Cao Bằng

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nguyên Bình khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đặng Vần Chòi, phát hiện, thu giữ 1 túi nylon bên trong có nhiều quả và hạt khô, tổng khối lượng là 14,0635 gram (Chòi khai nhận đây là hạt và quả của cây thuốc phiện).

Toàn bộ số tang vật được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nguyên Bình gửi đến Viện Khoa học hình sự Bộ Công an để trưng cầu giám định. Ngày 13/3, Viện có kết luận, 1.657 cây do Công an huyện Nguyên Bình gửi là cây thuốc phiện.

Một vụ trồng cây thuốc phiện khác cũng được phát hiện ở Lai Châu vào ngày 5/3. Công an xã Tà Tổng, huyện Mường Tè nhận được thông tin tại khu vực rừng sâu cách khu dân cư khoảng 4 giờ leo núi có mảnh đất trồng cây thuốc phiện. Sáng 5/3, tổ công tác Công an huyện huyện Mường Tè bắt quả tang bà Lỳ Khừ Nu (67 tuổi) đang lên nương thuốc phiện khai thác nhựa.