Khởi tố người đàn ông thuê 2 ô tô rồi đem bán lấy tiền tiêu xài

Ngày 25/2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt giam Ngô Văn Tỉnh (SN 1973, trú phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngô Văn Tỉnh tại cơ quan điều tra.

Thông tin điều tra, Tỉnh là khách quen thường xuyên thuê xe của Đ.T.T - quản lý bãi giữ xe tại khóm Châu Thới 2, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, An Giang.

Sáng 27/9/2022, Ngô Văn Tỉnh liên hệ với T. thuê ô tô 7 chỗ với giá 700.000đ/ngày. Một tháng sau, Tỉnh chuyển 21 triệu đồng trả tiền thuê xe cho T.