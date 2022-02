Khởi tố người đàn ông kẹp cổ công an ở phố Tây Bùi Viện, TP.HCM

Ngày 5/2, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Liêu Phát Hùng (SN 1989; ngụ phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, tối 1/2, thực hiện sự phân công của Ban Chỉ huy Công an phường Cầu Ông Lãnh về việc đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ông Trần Văn Phồn - cán bộ công an phường - đã đi tuần tra địa bàn.