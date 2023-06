Khởi tố người đàn ông hành hạ nhiều cụ già ở TPHCM

Ngày 10/6, Công an TPHCM cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 đã ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can, tạm giam đối với Huỳnh Văn Giỏi (69 tuổi, ngụ quận 12) về hành vi Hành hạ người khác. Quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó ngày 27/5, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông liên tục chửi bới, đá vào người một cụ bà khiến nhiều người bức xúc.