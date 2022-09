Khởi tố người chồng chém đứt lìa 2 cánh tay vợ ở Đồng Nai

Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) sáng nay (19/9) cho hay, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Thái Xuân Bình (34 tuổi, ngụ huyện Long Thành) đề điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Chị T. bị chồng chém đứt lìa 2 cánh tay. (Ảnh: CTV)