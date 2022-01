Khởi tố người cha gây thương tích cho 2 con nhỏ ở Thái Bình về tội giết người

Sáng 30/1, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Mạnh (SN 1987, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ) để điều tra về tội giết người.