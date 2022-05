Khởi tố nam thanh niên dùng búa cướp tiệm vàng ở TP.HCM

Cường mang 2 vòng đeo tay bằng vàng bán cho 2 tiệm ở phường 13, quận Bình Thạnh với giá 29 triệu đồng. Số tiền này, Cường nạp 9 triệu đồng vào tài khoản để tiếp tục chơi game, 20 triệu đồng nạp vào tài khoản ngân hàng.

Khoảng 16h15 cùng ngày, các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm (Đội 3), Phòng PC02 bắt giữ Cường ngay tại căn nhà ở đường 12, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức. Thời điểm bị bắt giữ, Cường cho rằng công an bắt nhầm người.

Tại cơ quan công an, Cường thừa nhận hành vi phạm tội và khai do nghiện game nên nảy sinh ý định đi cướp. Công an đã tới 2 tiệm vàng để thu hồi 2 vòng tay mà Cường đã bán.

Hoàng Thọ