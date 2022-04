Khởi tố một phóng viên về tội 'cưỡng đoạt tài sản' ở Phú Thọ

Sáng 20/4, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ và Công an huyện Lâm Thao phát hiện nhóm phóng viên giới thiệu làm tại một kênh truyền hình ở Hà Nội có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng cầm đầu là Vũ Thị Lệ Nhi (SN 1974, trú tại Hà Nội). Nhi cùng một số đối tượng, trong quá trình tác nghiệp đã đến các địa bàn trong tỉnh Phú Thọ để tìm hiểu, ghi hình những trường hợp có dấu hiệu vi phạm trong các lĩnh vực khai thác khoáng sản, san gạt mặt bằng không có giấy phép...