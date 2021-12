Khởi tố một Phó Bí thư thường trực huyện ủy tại Đắk Nông

Your browser does not support the audio element.

Ngày 20/12, VKSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Mai Toản- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Đắk R'lấp, do liên quan đến vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại huyện Đắk R'lấp.