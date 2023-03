Khởi tố mẹ kế đánh dã man con chồng

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú Hà Mộng Nghi (trú ấp Cái Bát, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) để điều tra hành vi hành hạ người khác.