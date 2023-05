Khởi tố loạt cựu lãnh đạo Quỹ tín dụng ở Trà Vinh

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với bị can Lâm Sanh.

Trước đó, ngày 4/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lâm Sanh (53 tuổi, ngụ xã Đại An, huyện Trà Cú) - nguyên Phó Giám đốc Quỹ tín dụng xã Đại An và Trịnh Văn Đèo (41 tuổi, ngụ thị trấn Định An, huyện Trà Cú) - nguyên Trưởng ban kiểm soát chuyên trách quỹ tín dụng Đại An về hành vi vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Theo kết quả điều tra, với vai trò là Trưởng ban kiểm soát Quỹ tín dụng Đại An, năm 2010, Đèo đứng ra vay vốn để nuôi tôm, cá nhưng bị thua lỗ và mất khả năng chi trả. Để có tiền trả nợ các khoản vay, Đèo đã lợi dụng việc quản lý các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người thân gia đình đã lập khống hồ sơ vay vốn tại quỹ tín dụng.