Khởi tố kẻ vừa ra tù lại thực hiện loạt vụ cướp liên tỉnh

Chiều 14/9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Tăng (SN 1989, trú thôn Lệ Chi, xã Thụy Lôi, Tiên Lữ, Hưng Yên) về tội "Cướp giật tài sản".

Theo Công an tỉnh Hải Dương, mới ra tù, không có công việc ổn định, cần tiền chi tiêu nên Nguyễn Đình Tăng nảy sinh ý định cướp giật tài sản của người đi đường. Tăng thường lang thang đến các khu vực vắng người qua lại, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp, cướp giật tài sản.