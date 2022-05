Khởi tố kẻ nổ súng, chém người gây rúng động ở TP Hội An

Ngày 23/5, trả lời VTC News, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an TP Hội An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Xuân Vũ (21 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk; tạm trú khối Trường Lệ, phường Cẩm Châu, TP Hội An) để điều tra về 2 hành vi Giết người và Cố ý gây thương tích.

Trần Xuân Vũ chủ động đến trụ sở công an đầu thú sau 5 ngày lẩn trốn. (Ảnh: C.A)

Liên quan đến vụ án này, cơ quan chức năng cũng ra quyết định khởi tố đối với Lý Hậu Hiếu (21 tuổi, trú khối Ngọc Thành, phường Cẩm Phô, TP Hội An) về hành vi Cố ý gây thương tích.