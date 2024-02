Khởi tố kẻ ngáo đá ném bé trai 3 tuổi xuống sông ở Tiền Giang

Trước đó, tháng 9/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng đã khởi tố, bắt giam Huỳnh Hồng Hải (SN 1983, cư trú khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên) để điều tra về hành vi Giết người.

Tại cơ quan công an, tên này khai đã ném bé trai 4 tuổi (con của bạn gái cũ) xuống sông Long Xuyên. Cháu bé may mắn được ông Bùi Ngọc Thọ (SN 1960, trú tại phường Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) cùng anh Bùi Hữu Thành (SN 1984, con trai ông Thọ) đang chạy ghe chở lúa từ hướng xã Mỹ Khánh ra Sông Hậu, kịp thời phát hiện cứu vớt cháu bé an toàn.

Lương Ý