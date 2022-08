Khởi tố kẻ lừa bán 4 con nuôi sang lao động tại Campuchia

Sáng 30/8, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Mua bán người" quy định tại Điều 150 Bộ luật Hình sự và "Mua bán người dưới 16 tuổi" quy định tại Điều 151 Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Văn Anh (SN 1977, trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

Ngày 26/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng nhận được đơn tố giác tội phạm của 4 công dân về việc con của họ bị một người đàn ông dụ dỗ sang lao động tại Campuchia.

Nguyễn Văn Anh tại cơ quan công an.

Qua điều tra cơ quan công an xác định, Nguyễn Văn Anh giới thiệu với các bị hại việc làm tại Campuchia với mức lương từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng.

Các nạn nhân là: N.T (SN 2006, ở xã An Hưng) và N.L (SN 2005, ở xã Tân Tiến, cùng huyện An Dương), V.Q (SN 2006, ở phường Sở Dầu) và một bạn nữ là T.P (SN 2006, ở phường Hùng Vương, cùng quận Hồng Bàng).