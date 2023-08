Khởi tố kẻ giết người phụ nữ bán cá ở Bình Dương

Đến ngày 29/7, Hòa đến Công an phường Mỹ Xuân, thị xã Phũ Mỹ, tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Sau đó, Phan Văn Lạt và Nguyễn Minh Khánh cũng ra công an đầu thú. Cả hai khai nhận, lúc đi cùng Hòa chỉ nói là đi công việc.

Hiện, vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Trước đó, VOV đưa tin, khoảng 17h ngày 28/7, người dân ở đường D1, phường An Thạnh, thành phố Thuận An nghe tiếng la hét phát ra từ ki ốt bán cá nên chạy qua xem. Người dân phát hiện chị L. nằm bất động trong ki ốt với vết thương nặng ở cổ nghi do vật sắc nhọn gây ra. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Thiên Lý (VOV TP.HCM)