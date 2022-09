Khởi tố kẻ dùng súng cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Ngày 14/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, hiện ngụ xã An Phước, huyện Long Thành) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Lê Huy Dũng là nghi phạm thực hiện vụ cướp tại phòng giao dịch Tam Phước - chi nhánh Vietcombank TP Biên Hòa hôm 8/9.