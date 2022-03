Khởi tố kẻ đâm chết bạn nhậu rồi chạy xe máy bỏ trốn

Ngày 31/3, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Đắk Nông) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bi can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (52 tuổi, trú xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.