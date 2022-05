Khởi tố kẻ bịt mặt, dùng súng cướp ngân hàng ở Hải Phòng

Chiều 26/5, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Anh Tuấn (SN 1973, ở phường Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng) về tội "Cướp tài sản" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Đồng thời, công an cũng thu giữ 1 khẩu súng, 4 viên đạn cùng các tang vật liên quan.