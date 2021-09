Khởi tố hơn 80 bị can trong vụ buôn bán xăng giả

Lực lượng chức năng phong tỏa, khám xét Trạm Xăng dầu 233. Ảnh: TTXVN.

Ngoài ra, Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố 13 bị can khác liên quan đến chuyên án nhưng thuộc thẩm quyền điều tra của Bộ Quốc phòng. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, các đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn lậu xăng giả đã đưa ra thị trường để tiêu thụ hơn 200 triệu lít xăng giả, xăng nhập lậu, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án để xử lý theo pháp luật.

TÙNG ĐĂNG