Khởi tố hình sự đối tượng đưa thông tin sai lệch sự việc tại Trường Quân sự QK7

Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu các cơ quan chức năng sớm hoàn chỉnh hồ sơ vụ án, kiên quyết xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các đối tượng vu khống, xuyên tạc sai sự thật.

Căn cứ tin báo về tội phạm của Trường Quân sự Quân khu 7 về đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung bịa đặt, sai sự thật tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh Trường Quân sự Quân khu 7 gây dư luận xấu làm giảm uy tín của Quân đội và Trường Quân sự Quân khu 7 xảy ra vào ngày 11/01/2023 tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh Trường Quân sự Quân khu 7. Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm “Tội đưa trái phép thông tin mạng máy tính” quy định tại khoản 1, Điều 288 Bộ luật Hình sự; căn cứ Điều 36; Điều 143; khoản 1 Điều 153; Điều 154 Bộ luật tố tụng hình sự, cơ quan điều tra hình sự Quân khu 7 quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tội đưa tin trái phép thông tin mạng máy tính" xảy ra tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh Trường Quân sự Quân khu 7.



Hiện các cơ quan chức năng đã xác định được các đối tượng trực tiếp chỉnh sửa, đăng tải, phát tán các clip chưa được kiểm chứng trên các nền tảng mạng xã hội. Phòng Điều tra Hình sự Quân khu 7 tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để sớm làm sáng tỏ sự việc, xử lý đúng người, đúng tội.



Điều 288. Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc gây dư luận xấu làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: