Khởi tố giám đốc trung tâm đào tạo lái xe ở TP.HCM

Nhằm hợp thức hóa hành vi sai phạm trên, đồng thời chiếm đoạt số tiền xăng không thực tế chi do việc cắt giảm giờ dạy thực hành, Hồ Văn Búp và đồng phạm đã mua khống 451 tờ hóa đơn với số tiền hơn 13,2 tỷ đồng từ Cây xăng Phương Thiện (thuộc Doanh nghiệp tư nhân Thương mại dịch vụ Phương Thiện).

Đáng chú ý, trong giai đoạn từ năm 2018 - 2021, trung tâm này có nhiều sai phạm về việc kê khai thuế với số tiền ước tính phải truy thu hơn 40 tỷ đồng.

Để được bỏ qua các sai phạm trên, Hồ Văn Búp đã trực tiếp đưa hối lộ 1 tỷ đồng cho Trần Ngọc Nhân, Trần Thị Thanh An trong đợt kiểm tra thuế vào cuối năm 2021.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với 200 bị can để điều tra về các hành vi sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm và sát hạch, đào tạo lái xe.

Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm, triệt để theo đúng quy định của pháp luật với quan điểm xuyên suốt “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực".