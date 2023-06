Khởi tố giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Cao Bằng

Ngày 23/6, theo thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Đình Hòa (SN 1956, trú tại tổ 10, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về tội "Giả mạo trong công tác".

Phạm Đình Hoà là Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 11-02D Cao Bằng.