Khởi tố giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới nhận hối lộ

Ngày 17/1, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án "Nhận hối lộ", khởi tố 10 bị can làm việc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 28-01S (thuộc Sở GTVT tỉnh Hòa Bình).

Bị can Trịnh Thành Công - Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 28-01S bị khởi tố điều tra tội "nhận hối lộ" (Ảnh: CAHB).

Trong số các bị can bị khởi tố có Trịnh Thành Công (SN 1985) - Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 28-01S; Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng phòng Đăng kiểm, Phó trưởng phòng Kiểm định và 6 đăng kiểm viên.