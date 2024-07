Khởi tố Giám đốc sở Tài chính Bắc Ninh Nguyễn Kim Thoại

Ngày 19/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối ông Nguyễn Kim Thoại (Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

