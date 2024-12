Khởi tố gã chồng ném hỏng điện thoại của vợ

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Tuấn (SN 1984, trú tại huyện Cô Tô, Quảng Ninh) thừa nhận hành vi bẻ, làm hỏng hoàn toàn điện thoại di động của vợ. Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cô Tô (Quảng Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tuấn (SN 1984, ngụ thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô) về tội "Hủy hoại tài sản". Cụ thể, ngày 19/11, chị Nguyễn Thị Tuyến (SN 1984) tố giác tới Công an huyện Cô Tô việc, do mâu thuẫn trong sinh hoạt vợ chồng, chị Tuyến bị chồng là Lê Văn Tuấn bẻ, ném làm hỏng hoàn toàn chiếc điện thoại di động Oppo Reno 11F 5G trị giá khoảng 8 triệu đồng. Sự việc xảy ra vào khoảng 14h cùng ngày. Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Tuấn. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh) Ngay khi tiếp nhận tố giác, Công an huyện Cô Tô triệu tập Lê Văn Tuấn để làm việc, đồng thời thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan. Tại Cơ quan điều tra, Lê Văn Tuấn thừa nhận hành vi bẻ gãy và ném hỏng điện thoại của vợ. Trước đó, ngày 12/6, UBND huyện Cô Tô ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Văn Tuấn về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản" và "Đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình" theo điểm a, khoản 2, Điều 15 và khoản 1, Điều 52, Nghị định số 144/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ. Ngày 17/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cô Tô bắt Lê Văn Tuấn để tạm giam và thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định. Nguyễn Huệ