Khởi tố cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án thuộc Sở Y tế Bắc Ninh

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) và các đơn vị liên quan.

Đồng thời Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Trần Văn Tuynh (nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế); Nguyễn Đằng An (nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban Quản lý dự án công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Kim Huân (nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế, thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh).