Khởi tố cựu cán bộ CSGT bắt cóc bé trai tống tiền 15 tỷ đồng

Tối 16/8, trả lời VTC News, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bị can Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, trú xã Đồng Tĩnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc) nhằm làm rõ hành vi bắt cóc trẻ em để tống tiền.

Theo Thiếu tướng Tùng, trước khi bị bắt, Trung là cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cấp bậc Thượng úy. Ngay khi bắt người này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thực hiện các thủ tục tước danh hiệu Công an Nhân dân theo quy định của ngành Công an đối với Nguyễn Đức Trung để xử lý nghiêm theo quy định.