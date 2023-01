Khởi tố Cục trưởng Cục Đăng kiểm Đặng Việt Hà

Công an TP.HCM khởi tố bị can đối với ông Hà để điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

Những ngày gần đây, ông Đặng Việt Hà bị triệu tập làm việc liên quan đến các vụ án “Môi giới hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “giả mạo trong công tác” mà Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh thành mở rộng điều tra.

Trước diễn biến này, Bộ GTVT đã quyết định giao ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng tạm điều hành Cục Đăng kiểm thay ông Đặng Việt Hà.

Như đã thông tin, vừa qua, Công an TP.HCM cũng như công an một số các tỉnh thành đã khám xét hàng loạt trung tâm đăng kiểm ở các tỉnh thành, khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo, nhân viên để điều tra về tiêu cực trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới.